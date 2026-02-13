Bullismo Pieretti Roma Capitale | Pensiamo prima di parlare parola più potente di arma

Pieretti, assessore di Roma Capitale, sottolinea l’importanza di riflettere prima di parlare, evidenziando come le parole possano avere un impatto più forte di una minaccia o di un gesto violento, in un momento in cui si intensificano le campagne contro il bullismo nelle scuole della città.

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "In questo periodo stiamo parlando molto con i ragazzi e devo dire che c'è una risposta che ci sta dando una morale: prima di parlare dobbiamo pensare, perché una parola molto spesso è molto più potente di un'arma”. Con queste dichiarazioni, Alessia Pieretti, campionessa del Mondo di Pentathlon & Delegata Città Metropolitana Roma Capitale, in occasione dell'evento ‘Bullismo e disagio giovanile: una responsabilità nazionale', organizzato su iniziativa del senatore Andrea Paganella, presso il Senato della Repubblica a Roma. “I ragazzi devono esserne consapevoli e, soprattutto, devono capire se lo fanno volendo volutamente fare del male oppure se agiscono in modo inconsapevole, perché imitano quel determinato contesto - spiega Pieretti - Di conseguenza, è necessario fermarli, farli riflettere e far capire loro che la parola è un'arma”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

