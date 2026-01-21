In fila per l’ultimo addio a Valentino l’ultimo imperatore di Roma e della moda Giancarlo e Valentino | Forever… | una sola parola carica di un significato potente

In piazza Mignanelli si è formata una lunga fila per l’ultimo saluto a Valentino, icona della moda e simbolo di eleganza. La cerimonia presso la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti rappresenta un momento di commozione condivisa, testimoniando il forte legame tra il designer e la sua eredità. Un ricordo sobrio e rispettoso di un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della moda e della cultura italiana.

Una fila composta e commossa già dalle prime ore del mattino per accedere alla Camera Ardente in Piazza Mignanelli presso la sede della Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti all’ombra di Piazza di Spagna, luogo simbolo della storia della Maison. Transennata per consentire il flusso di chi lo ha amato, di chi lo ammirava, gente comune e celebrieties sfilavano davanti a una pioggia di flash. Qualcuno di loro posa un mazzo di rose rosse (un omaggio al suo iconico rosso Valentino) sulla gigantesca maschera fatta di specchi che troneggia in piazza Mignanelli. In poche ore diventerà un tappeto di rose rosse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In fila per l’ultimo addio a Valentino, l’ultimo imperatore di Roma (e della moda). “Giancarlo e Valentino: Forever…”: una sola parola carica di un significato potente Addio a Valentino, l’ultimo «imperatore della moda»Valentino Garavani, noto come uno dei più importanti stilisti italiani, si è spento oggi nella sua residenza romana all’età di 93 anni. Valentino, addio all’ultimo imperatore della modaValentino Garavani, noto come l’ultimo imperatore della moda, si è spento all’età di 93 anni. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Tutti in fila per l’udienza in Vaticano; Prossima stazione Europa: i diciottenni italiani in fila per il Grand tour gratuito; Bending Spoons, banche in fila per l’ipo Sbarco atteso nel 2027 a Wall Street; Non venite a Milano! Figuriamoci per le Olimpiadi...: il video denuncia di un italo-cinese in coda per ore a Malpensa. In fila per due giorni per l’abbonamento al Pisa in Serie A. Lettini, poltrone e numeri ‘anti furbetti’Pisa, 18 agosto 2025 – Impazza la corsa all’abbonamento per la Serie A. La passione dei tifosi nerazzurri resiste persino all’anticiclone che sta arroventando la città, senza riuscire a spegnere la ... lanazione.it Tutti in fila per trovare un donatore di midollo per Alex. Il bambino di 18 mesi è affetto da una rara malattia genetica. E Grillo ringrazia la catena di solidarietàMobilitate le piazze a Milano, Napoli e Caserta dove l’Admo raccoglie tamponi salivari per il test che porterà a quella persona in grado di salvare la vita al piccolo. Grillo: Grazie a tutti i ... quotidianosanita.it L'ultimo saluto a Valentino: centinaia di persone in fila davanti a palazzo Mignanelli a Roma - facebook.com facebook #CransMontana Chiesa gremita di giovanissimi a Milano per Achille Barosi. Il nonno del 16enne “Ci vuole tanta fede e amore per non sprofondare nella disperazione”. Tutti in fila per l’ultimo saluto ad Achille. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.