Roma, 13 feb. (Adnkronos) - Minetti mette in guardia sui rischi del bullismo digitale, sottolineando che la sicurezza online dei figli dipende soprattutto dai genitori.

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - “La sicurezza digitale parte da noi genitori: da quanta formazione abbiamo, da quanto siamo educati a vederlo e considerarlo un pericolo e da quanto ci limitiamo a vederlo come una comodità, perché la verità è che lo utilizziamo come tale, ad esempio quando diamo il cellulare in mano ai bambini affinché stiano ‘buoni'. E' un errore enorme e finché questo accadrà, i nostri bambini saranno altamente in pericolo”. A riferirlo Annalisa Minetti, testimonial e attivista dell'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile, all'evento ‘Bullismo e disagio giovanile: una responsabilità nazionale', organizzato su iniziativa del senatore Andrea Paganella, presso il Senato della Repubblica a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bullismo, Minetti: "Sicurezza digitale parte dai genitori"

Recenti sviluppi nel settore digitale mostrano due approcci distinti alla tutela dei minori: WhatsApp sta sperimentando account secondari per i genitori, mentre YouTube introduce limitazioni sugli Shorts.

