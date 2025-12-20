Galimberti | Bambini 12 ore davanti allo smartphone l’uso prolungato danneggia a prescindere dai contenuti Scuola e genitori devono ripensare l’approccio educativo digitale

Il filosofo Umberto Galimberti ha tenuto una conferenza al Festival del Futuro di Vicenza sul tema "L'uomo nell'età della tecnica". La riflessione ha toccato aspetti cruciali per il mondo della scuola e per l'educazione delle nuove generazioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Raid notturno dei writers, decine di muri imbrattati. Il sindaco: "Gesto intollerabile, a prescindere dai contenuti"

Leggi anche: Basta carta igienica nei bagni a scuola, i bambini devono chiederla alla maestra: la scelta anti-spreco di un istituto che fa discutere i genitori

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Buguggiate, scontro sulla gestione del post-Coinger. Galimberti: “Nessuna chiarezza”. Sambo: “Fanno polemica, ma non si informano”.

Quando la discussione tocca il tema della noia come leva creativa, non si parla di nostalgia per “tempi più semplici”, ma di una risorsa sottovalutata, oggi più che mai preziosa. Galimberti ricorda che bambini e ragazzi, se sommersi da stimoli continui, smettono - facebook.com facebook