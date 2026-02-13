Bullismo magistrato de Gioia | Sanzioni significative e più prevenzione

Il magistrato de Gioia mette in guardia: il fenomeno del bullismo può portare a conseguenze gravi in futuro. La causa di questa preoccupazione risiede nel fatto che i ragazzi coinvolti rischiano di trasformarsi in adulti violenti o criminali. Secondo il giudice, è fondamentale intervenire con sanzioni più dure e rafforzare le azioni di prevenzione nelle scuole. Un esempio concreto è l’aumento dei casi di disagio tra i giovani, che spesso sfocia in comportamenti aggressivi.

"Il rischio che abbiamo oggi è che il bullo di oggi possa diventare il delinquente o l'uomo violento di domani. Per evitare che questo accada è importante intervenire legislativamente con sanzioni significative per questi comportamenti. Al tempo stesso, è necessario intervenire sulla prevenzione, dando una nuova consapevolezza non solo ai più giovani, ma.

In Italia, il problema del bullismo e cyberbullismo torna a essere al centro dell’attenzione.

