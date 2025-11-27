Consenso libero e attuale | cosa significa e come si dimostra Il magistrato de Gioia | Basta vuol dire basta E ci si ferma

Roma, 27 novembre 2025 – Nella polemica sul ddl Consenso c’è un dato che rischia di sfuggire: molti cittadini non sanno con esattezza cosa significhi prestare o negare un consenso sessuale. “Per questo serve chiarezza nella norma”, spiega il magistrato Valerio de Gioia, consigliere della Corte d’appello di Roma e consulente della commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, che ci aiuta a capire cosa cambierebbe davvero. Cosa vuol dire? "Libero significa validamente espresso: una persona ubriaca o semi-incosciente, ad esempio, non può prestare un consenso valido. Attuale vuol dire che deve durare per tutto il rapporto: se l’altro dice basta, ci si ferma”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Consenso libero e attuale: cosa significa e come si dimostra. Il magistrato de Gioia: “Basta vuol dire basta. E ci si ferma”

