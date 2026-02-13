Bullismo Caponetti Onbd | Operativi 365 giorni l’anno

L'Onbd ha confermato che l’Osservatorio contro il bullismo lavora ogni giorno dell’anno per tutelare i giovani. Durante l’incontro di oggi, l’organizzazione ha spiegato che non si ferma mai, nemmeno nei periodi festivi, per offrire supporto e prevenzione. La presenza costante mira a rispondere prontamente alle emergenze e a sensibilizzare scuole e genitori sull’importanza di intervenire subito. Un esempio concreto arriva dal recente caso di un episodio di bullismo in una scuola di Roma, gestito immediatamente grazie alla rete attiva dell’Osservatorio.

(Adnkronos) – "Con l'incontro di oggi vogliamo fare chiarezza rispetto all'operatività dell'Osservatorio, attivo 365 giorni all'anno. Questo evento ha un significato particolarmente importante per noi perché nei giorni scorsi, il 7 febbraio, si è tenuta la Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo. Essendo attivi tutti i giorni, non potevamo mancare nella settimana che ha segnato questa data e in quella successiva, per dare un segnale importante". A dirlo Elisa Caponetti, presidente Comitato Scientifico Onbd – Osservatorio nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile, in occasione dell'evento 'Bullismo e disagio giovanile: una responsabilità nazionale', organizzato su iniziativa del senatore Andrea Paganella, presso il Senato della Repubblica a Roma.