Renzo Antonelli Bruni Assicura | Il tema della violenza sulle donne va sostenuto 365 giorni l’anno

«Davvero una bellissima serata». Così Renzo Antonelli, tra gli sponsor di One Night for Fashion – Save the Woman Edition per conto di Bruni Assicura, ha commentato la terza edizione dell'evento, svoltasi il 29 novembre nella Sala Regia del Palazzo dei Priori. Nel suo intervento, Antonelli ha sottolineato il valore dell'iniziativa: «Ringrazio davvero chi ci ha coinvolto. Arte, cultura e impegno sociale si sono uniti per un tema importante da non sottovalutare». Il riferimento alla violenza di genere, ha chiarito, non può essere limitato a un'unica data: «Non è un tema di una sola sera, ma di 365 giorni l'anno.

