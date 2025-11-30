SERVIZI STRAORDINARI INTERFORZE NEI QUARTIERI DELLA MOVIDA MILANESE

A seguito delle determinazioni assunte in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nella notte scorsa sono stati svolti - nell’ambito delle operazioni ad Alto Impatto disposte nel Comune di Milano - mirati servizi di ordine pubblico per prevenire e reprimere episodi di illegalità e violenze legati alla movida notturna, interventi che si aggiungono a quelli già realizzati nelle settimane scorse. Le zone interessate sono state quelle comprese tra Stazione FS Milano- Porta Garibaldi, Piazza Gae Aulenti, Piazza XXIV Maggio, Corso Como e zone limitrofe. Tali operazioni sono finalizzate a un più incisivo contrasto al fenomeno dello spaccio, a verificare la sicurezza dei locali, alla tutela dei minori, alla sicurezza stradale e al presidio delle aree d’interesse per prevenire risse, danneggiamenti e disordini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

