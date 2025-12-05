Traffico di droga e armi | maxi operazione dei Carabinieri

Tempo di lettura: 2 minuti Maxi operazione antidroga per i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella con perquisizioni che partono da Secondigliano e arrivano fino ad Arzano. Sono 4 le persone arrestate. I Carabinieri stanno effettuando diverse perquisizioni nella roccaforte della criminalità organizzata partenopea e quando irrompono in una corte di via del camposanto cinturano la zona. Dal balcone di un appartamento il 23enne Mario Cortese e sua sorella 20enne stanno gettando dei cartoni. I carabinieri vedono tutto. Nelle scatole 41 chili e 225 grammi di hashish. I carabinieri entrano in casa e sequestrano anche diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Traffico di droga e armi: maxi operazione dei Carabinieri

