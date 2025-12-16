Lite tra vicini degenera | arrestato un 37enne per violenza e resistenza ai Carabinieri

Una lite tra vicini è degenerata in un episodio di violenza, portando all'arresto di un 37enne per resistenza a pubblico ufficiale e violenza. L'intervento dei Carabinieri di Carpi si inserisce nelle attività di prevenzione e contrasto della criminalità, volte a garantire la sicurezza urbana e mantenere l'ordine nel territorio.

Nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità, prosegue senza sosta l'attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Carpi, impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza urbana e nella prevenzione dei reati. Ieri sera. Modenatoday.it

