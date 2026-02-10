Lite su Trump finisce in tragedia | 23enne uccisa dal padre a colpi di pistola durante vacanza negli USA

La lite tra padre e figlia si è trasformata in tragedia durante una vacanza in Texas. Lucy Harrison, 23 anni, è stata colpita dal padre con una pistola e ha perso la vita. La discussione, che aveva come motivo uno scambio di opinioni su Donald Trump, è degenerata in un gesto fatale. Ora la polizia indaga sui dettagli di quella drammatica giornata.

Lucy Harrison, 23 anni, è stata uccisa lo scorso anno dal padre durante una vacanza in Texas dopo una furiosa discussione su Donald Trump. La giovane, che viveva in Regno Unito, era dalla sua famiglia negli Stati Uniti con il fidanzato per le feste di Natale. In questi giorni si è aperto il processo legato alla sua morte.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

