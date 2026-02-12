Leggendaria Brignone | oro nel SuperG davanti a Mattarella La rinascita dopo l’infortunio Fuori Goggia – Le sfide di giovedì 12 febbraio

Federica Brignone torna a vincere e lo fa in grande stile. A meno di un anno dall’infortunio alla gamba sinistra, la sciatrice italiana ha conquistato l’oro nel SuperG alle Olimpiadi di Pechino, davanti al presidente Mattarella. Una vittoria che sa di rinascita, arrivata in un giorno di festa per lo sport italiano, mentre Goggia si è dovuta arrendere a causa di problemi fisici.

Strepitosa Federica Brignone! A 315 giorni dal grave infortunio alla gamba sinistra, la tigre di La Salle realizza un capolavoro sull’Olympia delle Tofane conquistando il primo oro olimpico. Una gara strepitosa davanti al presidente Sergio Mattarella, che si conferma portafortuna azzurro dopo le grandi esultanze a Parigi 2024. Si tratta del settimo complessivo per l’Italia nella storia dello sci femminile (e il terzo in questa disciplina dopo Compagnoni e Ceccarelli). Sul podio salgono anche Miradoli e Huetter, alla loro prima esperienza olimpica. Goggia esce di scena allo Scarpadon mentre era in netto vantaggio.🔗 Leggi su Open.online

