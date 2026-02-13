Brignone Lollobrigida Fontana | Icone senza tempo

Giovedì 12 febbraio, l’Italia ha conquistato quattro medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, portando a casa due ori, un argento e un bronzo. Le performance di Federica Brignone, Lollobrigida e Fontana hanno fatto registrare emozioni intense e una grande soddisfazione tra gli spettatori. Federica Brignone ha dominato nello sci alpino, mentre Lollobrigida ha ottenuto il suo primo podio olimpico nella corsa di short track. Fontana, invece, ha sorpreso tutti con una gara di velocità che le ha regalato il bronzo. La giornata si è trasformata in un

L’Italia si è presa la scena nella giornata di giovedì 12 febbraio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con quattro medaglie: due ori, un argento e un bronzo. Al di là del terzo posto nella staffetta a squadre di slittino, a colpire sono stati soprattutto i risultati firmati da tre straordinarie campionesse over 35, colonne portanti dello sport azzurro tra neve e ghiaccio, capaci di scrivere un’altra pagina indelebile della loro carriera. Nata il 14 luglio 1990, la valdostana Federica Brignone ha conquistato l’oro olimpico nel SuperG, coronando un percorso straordinario. Solo dieci mesi fa era alle prese con un grave infortunio dopo una caduta ai Campionati Italiani, oggi è sul tetto del mondo.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su brignone lollobrigida

Brignone, Lollobrigida e Fontana, tutte over 35, sono le grandi protagoniste di una giornata memorabile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove l’Italia ha conquistato quattro medaglie, tra cui due ori, un argento e un bronzo.

Gli italiani tornano a sorridere con le medaglie vinte alle Olimpiadi invernali.

Ultime notizie su brignone lollobrigida

Argomenti discussi: Lollobrigida oro anche nei 5000 Fontana argento, adesso è l'italiana più medagliata di sempre; Milano-Cortina, gli azzurri in gara il 12 febbraio: programma completo; Milano Cortina, Lollobrigida regina d’oro: Brignone mi ha dato la carica; Milano-Cortina 2026, day 6: Fontana da record, due tigri d’oro.

Milano Cortina: Brignone e Lollobrigida d'oro, Fontana d'argento: è grande ItaliaBronzo slittino, azzurri secondi nel medagliere, nel mirino il record di Lillehammer. . IL MEDAGLIERE - Mattarella si congratula con Brignone per l'oro: 'Ci contavo' LE FOTO (ANSA) ... ansa.it

Beyond the Medals: Brignone, Fontana e Lollobrigida spostano i confini dello sport femminile azzurroBeyond the Medals è la rubrica quotidiana curata dal direttore Dario Puppo per analizzare tutti i temi dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Non ... neveitalia.it

Ormai non le ferma più nessuno. Dalla Brignone alla Goggia, dalla Lollobrigida alla Fontana, alle ragazze dello slittino misto. Vincono dovunque e comunque - facebook.com facebook

Milano Cortina: A.Fontana, Brignone e Lollobrigida due storie grandiose. Presidente Lombardia, 'danno sensazioni bellissime' #ANSA x.com