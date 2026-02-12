Gli italiani tornano a sorridere con le medaglie vinte alle Olimpiadi invernali. Nella staffetta mista di slittino, il team azzurro conquista il bronzo, mentre Lollobrigida si impone nei 5000 metri di pattinaggio di velocità. Brignone, nonostante un infortunio, sale sul podio nel SuperG, davanti al presidente Mattarella. La giornata porta decisioni e successi per gli sportivi italiani.

Italia sempre seconda alle spalle della Norvegia: QUI la situazione aggiornata La Germania vince davanti all'Austria e agli azzurri: è la terza medaglia di giornata per i nostri dopo gli ori di Brignone e Lollobrigida Siamo sicuri del podio, manca solo la Germania. Quindi o argento o bronzo per i nostri Ci siamo, azzurri a caccia dell'oro Classifica finale:1. Germania: 3'41"6722. Austria: 3'42"2143. Italia: 3'42"5214. Lettonia: 3'42"7495. Stati Uniti: 3'42"7766. Ucraina: 3'46"174?7. Cina: 3'46"8428. Polonia: 3'47"3349. Romania: 3'49"931 Staffetta mista a squadre, dopo la grande giornata di ieri (due ori, doppio femminile e maschile) l'Italia non può che essere tra le favorite (Flavio Vanetti) Mamma Francesca non lascia, anzi raddoppia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

La giornata sportiva si è aperta con un'altra medaglia per l'Italia.

L'Italia spera ancora di portare a casa una medaglia d'oro nello slittino staffetta mista.

