Brignone Lollobrigida Fontana | leggende over 35 Quali alternative per il 2030?

Brignone, Lollobrigida e Fontana, tutte over 35, sono le grandi protagoniste di una giornata memorabile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove l’Italia ha conquistato quattro medaglie, tra cui due ori, un argento e un bronzo. La loro presenza in gara, nonostante l’età ormai avanzata per lo sport di alto livello, ha acceso un dibattito sulle possibili alternative e strategie per le future generazioni di atleti italiani verso il 2030.

L’Italia ha conquistato quattro medaglia nella giornata di giovedì 12 febbraio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: due ori, un argento e un bronzo. Al netto del terzo posto della staffetta a squadre di slittino, soffermiamoci sugli altri riscontri di lusso conseguiti dal Bel Paese perché portano la firma di tre donne over 35, pilastri assoluti del movimento tricolore tra neve e ghiaccio che hanno, per diversi motivi, trovano la consacrazione imperitura poche ore fa. Federica Brignone, nata il 14 luglio 1990 (dunque la carta d’identità recita 35 anni e sette mesi), si è laureata Campionessa Olimpica di superG a dieci mesi di distanza dal terribile infortunio patito in seguito a una caduta ai Campionati Italiani: un vero e proprio cammino di caparbietà e tenacia che ha portato la fuoriclasse valdostana fino in cima all’Olimpo, dove non era mai arrivata (vantava un argento e due bronzi tra PyeongChang 2018 e Pechino 2022), e completando così un palmares da leggenda. 🔗 Leggi su Oasport.it

Gli italiani tornano a sorridere con le medaglie vinte alle Olimpiadi invernali.

