Breve tregua, poi ancora maltempo con il ciclone di San Valentino: attese nuove piogge Il maltempo concede una tregua, ma di poche ore. “Dopo un venerdì inizialmente soleggiato, le condizioni andranno rapidamente peggiorando sull'Emilia Romagna per l'arrivo di una perturbazione collegata al ciclone di San Valentino che nel weekend attraverserà l'Italia”, annuncia Lorenzo Badellino.

Domenica, invece, “la perturbazione si allontanerà verso sud e il tempo migliorerà rapidamente, tanto che la giornata risulterà in prevalenza soleggiata, salvo gli ultimi piovaschi al mattino sul Riminese” Il maltempo concede una tregua, ma di poche ore. “Dopo un venerdì inizialmente soleggiato, le condizioni andranno rapidamente peggiorando sull'Emilia Romagna per l'arrivo di una perturbazione collegata al ciclone di San Valentino che nel weekend attraverserà l'Italia”, annuncia Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com. “Le prime piogge raggiungeranno venerdì sera i settori occidentali della nostra regione e sabato si estenderanno a tutti i restanti settori, risultando anche intensi in prossimità della dorsale appenninica, dove nevicherà oltre i 1000 metri - spiega Badellino -.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Oggi l’Italia gode di una pausa temporanea dal maltempo, con i fenomeni legati al ciclone Harry in attenuazione.

Il maltempo non dà tregua a Reggio Calabria.

Meteo, il «ciclone di San Valentino» pronto a colpire l'Italia. E in tutta la Puglia scatta l'allerta gialla x.com