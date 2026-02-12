Meteo arriva il ciclone di San Valentino | a Reggio Calabria ancora piogge e maltempo

Il maltempo non dà tregua a Reggio Calabria. Fino a venerdì, la città e tutta la Calabria vivranno sotto una pioggia continua, con rovesci intensi e venti forti che scuotono la zona. La perturbazione atlantica ha portato il cattivo tempo, creando disagi e allertando le autorità. Le strade sono allagate e molte zone sono rimaste senza corrente. La gente si prepara a un’altra giornata di pioggia e vento forte.

Le previsioni del meteorologo Francesco Nucera di 3bmeteo: "Domenica torna nuovamente la pioggia per l'ennesima perturbazione" La Calabria sarà interessata fino a venerdì da una perturbazione atlantica che porterà piogge diffuse, rovesci a tratti intensi e venti forti. La circolazione resta molto dinamica e continuerà a convogliare aria umida e instabile verso il Sud Italia, mantenendo condizioni meteo movimentate fino al primo pomeriggio di venerdì. ù Per il meteorologo Francesco Nucera di 3bmeteo seguirà una breve tregua, prima di un possibile nuovo peggioramento nel fine settimana. Possibili rovesci e locali temporali, mentre sui rilievi più alti tornerà la neve, indicativamente oltre i 1500 metri.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su Reggio Calabria Meteo Latina e Lazio: perturbazioni e ancora maltempo. Atteso il “ciclone di San Valentino” La provincia di Latina e il Lazio continuano a vivere giorni di maltempo. Meteo weekend, arriva il ciclone di San Valentino: ecco piogge intense e vento di burrasca Il fine settimana di San Valentino porta brutte sorprese in Sicilia. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Reggio Calabria Argomenti discussi: Meteo Weekend: arriva il Ciclone di San Valentino. Sabato e Domenica tra Pioggia e Freddo, le Previsioni; ? Meteo, arriva il Ciclone di San Valentino: cosa dobbiamo aspettarci (anche in Trentino); In arrivo il ciclone di San Valentino sull’Italia, previsto maltempo a oltranza; Previsioni meteo: arriva il ciclone di San Valentino. Maltempo senza fine, arriva il ciclone di San Valentino. Giornata degli innamorati sotto la pioggia. Torna anche la neve, ecco doveBel tempo invece domenica 15. Poi, dal 20 febbraio, dovrebbe arrivare l’attesa svolta meteorologica. Di cosa si tratta, le previsioni meteo ... lanazione.it Meteo, arriva il ciclone di San Valentino: pioggia e temporali, torna anche la neve. Allerte meteo e scuole chiuse, ecco doveL’Italia si prepara a un weekend di maltempo con piogge diffuse, temporali anche intensi e il ritorno della neve in Appennino. Tra venerdì sera e domenica il cosiddetto ciclone di ... leggo.it Svelata la sorpresa nascosta nel bouquet di San Valentino! - facebook.com facebook Meteo, il «ciclone di San Valentino» pronto a colpire l'Italia. E in tutta la Puglia scatta l'allerta gialla x.com

