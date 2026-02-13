Brescia in festa per i Santi Faustino e Giovita | un legame indissolubile tra fede cultura e orgoglio civico

A Brescia, la celebrazione dei Santi Faustino e Giovita si svolge ogni anno con grande entusiasmo, perché questa ricorrenza rappresenta un legame forte tra fede, tradizione e identità civica. La manifestazione attira numerosi cittadini, che partecipano alle processioni e alle feste in centro storico, portando bandiere e vessilli della città. Quest'anno, le strade si sono riempite di musica e di colori, rafforzando il senso di appartenenza tra chi vive e lavora qui. La festa, infatti, non è solo un momento religioso, ma anche un'occasione per rafforzare il senso di comunità.

La ricorrenza dei Santi Faustino e Giovita non è mai una data qualunque sul calendario dei bresciani: è il momento in cui l'intera comunità si ferma per riscoprire il proprio senso di appartenenza e la propria identità. Per questa domenica 15 febbraio, la città ha preparato un palinsesto di eventi che intreccia armoniosamente la solennità dei riti religiosi con il prestigio delle eccellenze civili e l'apertura dei tesori artistici. Al centro delle celebrazioni sarà, come ogni anno, la Basilica dedicata ai due Patroni. La giornata spirituale inizierà presto con le prime messe solenni delle 8 e delle 9.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Durante l’udienza generale del 28 gennaio 2026, Papa Leone XIV ha ribadito che la Sacra Scrittura e la Tradizione sono inseparabili.

La festa di Sant’Agata 2026 si apre con un programma che unisce fede, cultura e sport.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Brescia in festa per i Santi Faustino e Giovita; Santi Faustino e Giovita: tutto quello che c'è da sapere sulla fiera più attesa di Brescia - BresciaToday; Sanfa live in the street; M?R?I?OR_BENVENUTA PRIMAVERA! | 1 marzo 2026.

Brescia, festa dei Santi Faustino e Giovita: tutti gli eventi in cittàSi inizia domenica 15 febbraio con le celebrazioni religiose dedicate ai Santi Patroni. Verrà consegnato il Premio Brescianità e si svolgerà la 19esima edizione del premio nazionale di poesia Santi Fa ... quibrescia.it

Diocesi: Brescia, in festa per i santi patroni Faustino e GiovitaLa comunità ecclesiale di Brescia si prepara a festeggiare i patroni Faustino e Giovita. Domani, alle 18.30 nella basilica dei Santi Faustino e Giovita, mons. Angelo Gelmini, vicario generale della di ... agensir.it

È il 15 febbraio e per Brescia da secoli significa una sola cosa: la fiera dei Santi Faustino e Giovita, patroni della città. È la giornata in cui il centro si anima e le strade sono invase da bancarelle provenienti da ogni dove, da profumi e colori e da un fiume di per - facebook.com facebook

A Tassano presentazione dei lavori di restauro della chiesetta intitolata ai Santi Faustino e Giovita x.com