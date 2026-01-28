Festa di Sant’Agata 2026 l' anno del Giubileo agatino | il programma tra fede cultura e sport
La festa di Sant’Agata 2026 si apre con un programma che unisce fede, cultura e sport. Quest’anno, però, gli organizzatori hanno deciso di puntare anche su una sensibilità più condivisa e profonda. La città si prepara a vivere giorni intensi, con eventi che coinvolgono tutta la comunità e invitano a riflettere sul valore della tradizione e della solidarietà. La festa, come sempre, promette di portare in strada migliaia di persone pronte a partecipare e a vivere momenti di festa autentica.
Un programma ricco come sempre, ma quest’anno attraversato da una sensibilità più profonda e condivisa. La Festa di Sant’Agata 2026 si annuncia come un’edizione speciale, nel segno del Giubileo agatino che celebra il novecentesimo anniversario della traslazione delle reliquie della Patrona da Costantinopoli. Un calendario ampio e articolato di eventi religiosi, culturali e sportivi accompagnerà le celebrazioni, restituendo l’immagine di una città che si riconosce nella propria storia e guarda al futuro con maggiore consapevolezza. Il programma è stato presentato al Palazzo degli Elefanti dal vicesindaco Massimo Pesce e dal presidente del Comitato per i festeggiamenti agatini Carmelo Grasso, alla presenza di rappresentanti istituzionali, del mondo associativo, culturale e sportivo.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
