Bremer sincero | Lo Scudetto ormai è andato Il nostro obiettivo è arrivare in Champions

Gleison Bremer ha ammesso che la Juventus ha ormai abbandonato la lotta per lo Scudetto e punta a qualificarsi in Champions League. Il difensore brasiliano ha detto che la squadra si concentra ora su ottenere un buon piazzamento in classifica, dopo aver visto sfumare le speranze di vincere il campionato. Prima della partita contro l’Inter, Bremer ha sottolineato che il loro obiettivo principale è dimostrare di poter arrivare tra le prime otto in Italia.

