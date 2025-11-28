SAJ | Info & Card finale Final Bout #4
Le Info e la Card finale di “Final Bout #4”, prossimo Show SAJ in programma Sabato 29 Novembre a Cesate (MI): SAJ Final Bout 4 Sabato 29 Novembre a Cesate (MI) Centro Sport Cesate – Via Dante 72 Inizio Ore 19.00 – Biglietti Online QUI SAJ Openweight Championship Sebastian De Witt (c) Vs Merak. SAJASCA Tag Team Championship L’Orda (Luca Bjorn & RUST) (c) Vs Crimi & Mike Bird. Combat Roulette Final Round Goro Vs???. Six Man Tag Team Match Team Lupo (Lupo, Kouga, Xstasis) Vs Team Callaghan (Tony Callaghan & War Code). Intergender Match Maki Itoh Vs Flamingo Miyu Yamashita Vs JJ Gale. Cara Noir Vs El G. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
