DREAM Pro | Info & Card finale It’s Coming Home

Le Info e la Card finale di “It’s Coming Home” prossimo Show della DREAM Pro, in programma Domenica 7 Dicembre a Salerno: DREAM Pro “It’s Coming Home” Domenica 7 Dicembre – Salerno Brick 01 – Via Generale Clark 103 Inizio Ore 19.00 – Biglietti Online QUI DREAM Pro Wrestling Championship Veny (c) Vs Gianluca Vitale. Max Peach Open Challenge Max Peach Vs???. Akane Fujita vs Luna Moreno. Annunciate le presenze di Alberto Borghi, Mika Kendrix e Shigehiro Irie. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

