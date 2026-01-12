**Usa | media ' avviata indagine su Jerome Powell e sulla Federal Reserve' **

Le autorità americane hanno avviato un’indagine su Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, riguardo alla ristrutturazione da 2,5 miliardi di dollari della sede centrale della banca. La questione coinvolge aspetti amministrativi e finanziari, e l'inchiesta mira a fare chiarezza su eventuali irregolarità. La notizia è stata diffusa dai media e rappresenta un approfondimento importante sul ruolo della Federal Reserve e sulle procedure di gestione delle risorse pubbliche.

Washington, 12 gen. (Adnkronos) - Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell è sotto inchiesta penale federale in relazione alla ristrutturazione da 2,5 miliardi di dollari della sede centrale della banca centrale. Lo riferisce il New York Times, aggiungendo che Powell ha affermato che l'indagine era un pretesto perché la Fed aveva fissato "tassi di interesse basati sulla nostra migliore valutazione di ciò che sarebbe servito al pubblico, piuttosto che seguire le preferenze" del presidente Trump. Il Dipartimento di Giustizia ha citato in giudizio la Fed per ottenere informazioni sui lavori di ristrutturazione della sua base di Washington, ha affermato Powell in una dichiarazione video pubblicata ieri.

Il dipartimento di Giustizia Usa apre un'indagine contro Powell - L'ufficio del procuratore distrettuale del distretto di Columbia ha avviato un'indagine penale nei confronti di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, in merito alla ristrutturazione della s ... ansa.it

Usa: procura distrettuale apre un'indagine su Jerome Powell, presidente della Fed. E lui: «Azione senza precedenti» - L'indagine sui lavori di ristrutturazione della sede della banca centrale statunitense. corriere.it

