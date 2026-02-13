Bimba morta a Bordighera indagato anche il compagno della madre

La procura di Imperia ha aperto un’indagine anche sul compagno di Manuela Aiello, la donna di Bordighera accusata di aver ucciso la piccola Beatrice, di soli due anni, dopo aver trovato la bambina senza vita nella loro abitazione.

(Adnkronos) – La procura di Imperia ha indagato anche il compagno di Manuela Aiello, la donna di Bordighera accusata di avere ucciso la figlia di 2 anni, Beatrice. La conferma arriva dalla procura di Imperia. L'uomo sarebbe accusato di omicidio preterintenzionale, lo stesso reato imputato alla donna che si trova in carcere da lunedì sera.

A Bordighera, Manuela Aiello, la madre della piccola Beatrice, arrestata per il decesso della figlia, ora si trova sotto indagine anche il compagno della donna, che ha una relazione con lei e che è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio preterintenzionale, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire i dettagli della tragica morte avvenuta nella loro abitazione di Montene.

