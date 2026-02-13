Bonus caregiver 2026 come richiederlo e requisiti | a che punto siamo con l’approvazione

Il governo sta definendo i dettagli sul bonus caregiver 2026, che prevede un contributo di 400 euro al mese, erogato ogni tre mesi, con un tetto massimo di 4.000 euro all’anno. La proposta, nata per sostenere chi assiste un familiare non autosufficiente, sta facendo passi avanti alla Camera, dove si attendono le approvazioni definitive. In questa fase, si sta discutendo anche delle modalità di richiesta e dei requisiti necessari per accedere al beneficio.

Il bonus caregiver 2026 prevede un contributo di 400 euro al mese, erogato ogni tre mesi, con un tetto massimo di 4.800 euro. Il contributo è riservato ai familiari conviventi di prima fascia che assistono persone con disabilità grave o malattie croniche. Attenzione, però, l’agevolazione è un impegno programmatico del Governo che è stato inserito all’interno del Disegno di Legge Locatelli, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 12 gennaio 2026. A che punto siamo con il bonus caregiver. Il bonus caregiver 2026 è stato approvato con il disegno di legge quadro dello scorso 12 gennaio 2026, ma il testo deve ancora seguire il consueto iter parlamentare: dovrà essere esaminato in Commissione, dove il testo potrà essere emendato (modificato);. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

