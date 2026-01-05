Bonus mobili 2026 con le ristrutturazioni requisiti e come richiederlo
Il Bonus Mobili 2026, collegato alle ristrutturazioni edilizie, permette di ottenere agevolazioni fiscali per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Le condizioni e i requisiti rimangono sostanzialmente invariati rispetto agli anni precedenti, con un limite di spesa di 96.000 euro. In questa guida, si approfondiscono le modalità di richiesta, i requisiti necessari e le principali informazioni utili per usufruire del beneficio in modo corretto.
Sono state confermate anche per il 2026 le principali caratteristiche del bonus ristrutturazioni e mobili, i cui limiti di spesa rimangono a 96.000 euro nel primo caso e a 5.000 nel secondo. Si tratta di una detrazione al 50% per l’abitazione principale e al 36% negli altri casi per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici green. Bonus mobili: è vincolato dalla ristrutturazione. Anche per il 2026 il bonus mobili è strettamente legato all’incentivo sulle ristrutturazioni: per poter accedere alle agevolazioni sui grandi elettrodomestici e sugli arredi è necessario che l’immobile sia oggetto di un intervento di recupero edilizio avviato in precedenza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
