bonus elettrodomestici 2026 come richiederlo con una ristrutturazione e i requisiti

Il bonus elettrodomestici 2026 consente di ottenere una detrazione fiscale del 50% sugli acquisti di grandi elettrodomestici, come forni, lavatrici e lavastoviglie. Per accedere al beneficio, è necessario aver effettuato interventi di ristrutturazione edilizia sull’immobile e rispettare specifici requisiti stabiliti dalla normativa. Questa opportunità si inserisce nel quadro delle agevolazioni fiscali dedicate al miglioramento dell’efficienza e della funzionalità degli immobili.

Il bonus elettrodomestici permette di ottenere una detrazione Irpef del 50% sull’acquisto di grandi elettrodomestici (come forni, lavastoviglie e lavatrice) destinati a un immoble che sia stato oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia. Il limite massimo di spesa agevolabile è pari a 5.000 euro. Come funziona il bonus elettrodomestici. Parte del più ampio bonus mobili ed elettrodomestici, al bonus elettrodomestici possono accedere i contribuenti che abbiano effettuato dei lavori di ristrutturazione in casa, grazie ai quali abbiano ottenuto delle detrazioni al 50% (per la prima casa) o al 36% (per gli altri immobili). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

