Bolzano | Traffico droga e violenza a Don Bosco arresto e espulsione di un ventitreenne

Un giovane algerino di 23 anni ha causato scontri e problemi di droga a Bolzano, portando al suo arresto e all’espulsione. L’11 febbraio 2026, durante un’operazione di polizia a Don Bosco, il ragazzo si è opposto agli agenti, ferendone alcuni e opponendosi con violenza. La sua presenza nella zona alimenta il clima di tensione e la microcriminalità che da tempo preoccupa i residenti.

Bolzano, spaccio e tensione a Don Bosco: arresto, espulsione e l’ombra della microcriminalità. Un ventitreenne di nazionalità algerina è stato arrestato l’11 febbraio 2026 a Bolzano per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, in seguito a un’operazione antidroga nella zona di Don Bosco. Due giovani, un altro algerino di 29 anni e un tunisino di 20, sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio. L’intervento, scaturito da segnalazioni dei residenti, ha portato all’espulsione del ventitreenne dal territorio nazionale, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza e l’integrazione nel capoluogo altoatesino.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su don bosco Guerra tra clan per il controllo del traffico di droga: un arresto per tentato omicidio La polizia ha arrestato ieri un uomo accusato di tentato omicidio e di aver portato armi da fuoco. Ancora violenza nel carcere Don Bosco: "Agente strangolato e percosso" Ancora violenza nel carcere Don Bosco di Pisa, dove un agente è stato strangolato e percosso da un detenuto di origine nordafricana durante un controllo nel reparto giudiziario. Ultime notizie su don bosco Argomenti discussi: Olimpiadi 2026, stretta ai confini: arresto al Brennero per traffico di droga; Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Arrestato al Brennero un Trafficante di Sostanze Stupefacenti; Rubano le chiavi al proprietario e non escono più: la casa occupata diventa una base di spaccio; Dalla fuga a Pontecurone all'arresto: scoperto traffico di droga con il Milanese. CARABINIERI * BOLZANO: «GIOVANE ARRESTATO PER SPACCIO, SEQUESTRATI 160 GRAMMI DI DROGA E 13 MILA EURO IN CONTANTI»**GIOVANE BOLZANINO DETENEVA HASHISH, MARIJUANA E PASTIGLIE CONTENENTI THC NELLA PROPRIA ABITAZIONE IN PIENO CENTRO STORICO. ARRESTATO 22ENNE ITALIANO DAI ... agenziagiornalisticaopinione.it Bolzano, droga e 13mila euro in un appartamento in centro: giovane in manetteSecondo quanto riferito dall’Arma, nell’abitazione viveva un giovane già noto e già monitorato. Durante la perquisizione sono stati trovati circa 160 grammi di droga, tra hashish e marijuana, già ... altoadige.it Domenica 15 febbraio 2026, dalle 10 alle 14, all’Istituto Don Bosco in via S. Giovanni Bosco 14, visite dermatologiche gratuite per nei e macchie cutanee, con dimostrazioni di primo soccorso e materiale informativo su prevenzione e salute. Iniziativa dei Rotar - facebook.com facebook "San Giovanni Bosco, Prega per Noi!" #SantodelGiorno San Giovanni Bosco, Milano, Italia / © sedmak via #GettyImages. #Catholic_Priest #CatholicPriestMedia #CanvaPro #SaintoftheDay x.com