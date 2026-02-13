Bollywood a Roma | omaggio al regista visionario Sanjay Leela Bhansali

Sanjay Leela Bhansali conquista Roma con una grande mostra dedicata al suo lavoro, causata dalla crescente popolarità del regista tra il pubblico italiano. Dal 27 febbraio al 27 marzo 2026, la capitale ospiterà una retrospettiva che celebra la sua arte rivoluzionaria e il suo contributo al cinema indiano. La manifestazione offrirà ai visitatori l’opportunità di scoprire scene iconiche e proiezioni di film che hanno segnato la carriera del regista, attirando appassionati e critici da tutta la città.

Roma, 13 feb. (askanews) – Al via a Roma dal 27 febbraio al27 marzo 2026 la retrospettiva dedicata al talento visionario di Sanjay Leela Bhansali, tra i registi più acclamati del cinema indiano contemporaneo. Regista e compositore Sanjay Leela Bhansali è uno degli autori di maggior spicco di Bollywood. Famoso per lo sfarzo e la grandiosità dei suoi musical, espressione di una cinematografia visivamente sontuosa. Alcuni dei suoi film sono stati presentati nei maggiori festival internazionali tra cui Cannes e Locarno. La retrospettiva, organizzato e promosso dall'Ambasciata Indiana a Roma, si terrà al cinema The Space Cinema Moderno in piazza della Repubblica.