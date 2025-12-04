Ostia rende omaggio a Caligari | è il primo murale dedicato al regista

In via Baffigo, davanti a duecento studenti del liceo Anco Marzio, è stato inaugurato un nuovo murale. Sulle pareti del centro per l’impiego di Ostia e del centro di formazione professionale è stato dipinto il nome di un regista che ha saputo lasciare il segno: nel cinema e nel territorio. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Ostia rende omaggio a Caligari: è il primo murale dedicato al regista

Altre letture consigliate

Lunedì 1° dicembre, ore 19 Chiesa di San Nicola di Bari – Ostia Si terrà il Rito penitenziale insieme alla celebrazione eucaristica, presieduto dal cardinale vicario Baldassarre Reina. L’appuntamento si rende necessario dopo la gr - facebook.com Vai su Facebook

Ostia Film Festival Italiano: al via la quinta edizione tra omaggi, anteprime e formazione - Il 17 e 18 dicembre 2025 il Parco Letterario Pier Paolo Pasolini e il Teatro del Lido di Ostia ospitano la nuova edizione di OFFI. Segnala ilfaroonline.it

Puntasacra Film Fest, Caligari torna a Ostia - Ostia è dove tutto è cominciato e dove ci siamo rincontrati tutti l’estate di dieci anni fa, dopo la scomparsa ... roma.corriere.it scrive

Non essere cattivo, il ritorno in sala a dieci anni dall'uscita. L'omaggio a Caligari - Vittorio e Cesare, poco più di vent’anni, sono amici da sempre, “fratelli di vita”. Segnala repubblica.it

Pasolini racconta l'Idroscalo di Ostia, l'omaggio del Puntasacra Film Festival - Un corto d'autore, diretto da Anna Coccoli, con le voci di Blu Yoshimi, Lidia Vitale e degli abitanti di Punta ... Lo riporta repubblica.it