Ostia rende omaggio a Caligari | è il primo murale dedicato al regista

In via Baffigo, davanti a duecento studenti del liceo Anco Marzio, è stato inaugurato un nuovo murale. Sulle pareti del centro per l’impiego di Ostia e del centro di formazione professionale è stato dipinto il nome di un regista che ha saputo lasciare il segno: nel cinema e nel territorio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Ostia rende omaggio a Caligari: è il primo murale dedicato al regista

