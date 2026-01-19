Era un visionario | Disney piange Roger Allers regista de Il Re Leone morto a 76 anni

Roger Allers, celebre sceneggiatore e regista Disney, ci ha lasciato all’età di 76 anni. Con la sua collaborazione con Rob Minkoff, ha contribuito alla realizzazione di

Insieme a Rob Minkoff aveva diretto il leggendario film d'animazione del 1994 vincitore di due Premi Oscar oltre ad aver firmato le sceneggiature de La bella e la bestia e Aladdin negli anni precedenti Roger Allers, storico sceneggiatore Disney e co-regista del classico film d'animazione del 1994 Il re leone, è morto all'età di 76 anni. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dal veterano supervisore degli effetti visivi Dave Bossert, che ha reso omaggio al suo amico e collaboratore sul suo profilo Facebook. "Sono profondamente rattristato dalla notizia che il nostro amico Roger Allers è passato a miglior vita", ha scritto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

