Blocco navale all’immigrazione | Meloni lo autorizza il Quirinale ne valuterà la conformità ai trattati internazionali

Giorgia Meloni ha autorizzato il blocco navale per fermare le partenze dei migranti dal mare, una misura che ha subito suscitato reazioni. Il Quirinale si prepara a valutare se questa decisione rispetta gli impegni internazionali e i trattati firmati dall’Italia. La presidente del Consiglio ha dato il via libera al blocco, inserendolo nel nuovo disegno di legge sull’immigrazione approvato dal governo il 12 febbraio 2026. Ora, spetta al Capo dello Stato verificare se questa scelta può essere applicata senza violare gli accordi internazionali dell’Italia.

Blocco Navale: Meloni Incassa la Sfida, il Quirinale Vigila sulla Conformità ai Trattati. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dato il via libera al cosiddetto "blocco navale" nell'ambito del nuovo disegno di legge sull'immigrazione, approvato dal Consiglio dei ministri il 12 febbraio 2026. La misura, una promessa elettorale chiave del centrodestra, mira a gestire flussi migratori considerati eccezionali e a rafforzare la sicurezza nazionale, ma è soggetta alla verifica di conformità ai trattati internazionali da parte del Quirinale. Una Risposta a Decenni di Dibattito sull'Immigrazione.

