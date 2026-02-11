Via libera al ddl immigrazione | sanzioni fino a 50mila euro per il blocco navale

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge sull’immigrazione. La nuova normativa prevede sanzioni fino a 50mila euro per chi blocca le navi in mare. Il testo recepisce il Patto Ue su migrazione e asilo e introduce nuove regole per la gestione dei migranti. Ora il provvedimento passa all’esame delle Camere.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge sull'immigrazione che recepisce il Patto Ue su migrazione e asilo e introduce nuove disposizioni in materia di gestione dei migranti. Il provvedimento, varato a Roma, punta ad adeguare l'ordinamento italiano alle direttive europee e a rafforzare gli strumenti normativi già esistenti. Nel corso della riunione è stato esaminato anche uno schema preliminare di decreto legislativo collegato alle norme Ue sulla parità di trattamento. Il testo rappresenta un passaggio chiave nell'attuazione delle regole comunitarie sulla migrazione e sull' asilo, con l'obiettivo dichiarato di rendere più omogeneo il sistema nazionale rispetto al quadro europeo.

