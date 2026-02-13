Blocchi stipendiali superati | vittoria in tribunale di insegnante casertana

Una insegnante di Caserta ha ottenuto una vittoria in tribunale: il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha stabilito che i blocchi stipendiali del 2013 devono essere considerati validi ai fini della ricostruzione della carriera, riconoscendo così il suo diritto a ricevere gli arretrati. La causa, avviata due anni fa, si è concentrata sulla richiesta di riconoscimento di anni di servizio bloccati dal governo all’epoca. La sentenza si distingue perché, per la prima volta, un giudice ha accolto in modo chiaro le ragioni degli insegnanti in questa battaglia.

Una sentenza importante del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sancito il diritto degli insegnanti al riconoscimento giuridico dell'anno 2013 ai fini della ricostruzione della carriera. Accogliendo i ricorsi presentati dallo studio legale Acconcia, il Tribunale ha stabilito che i ricorrenti hanno diritto a vedere riconosciuto e valutato l'anno 2013, sia ai fini giuridici sia previdenziali. Ciò comporta una ridefinizione delle progressioni economiche maturate, con l'attribuzione corretta delle posizioni stipendiali previste dal contratto vigente, assicurando il giusto trattamento economico e contributivo.