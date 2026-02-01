Urla minacce e frasi umilianti in classe | chiesti 5 anni di carcere per insegnante casertana

Un’insegnante di Caserta è sotto accusa per aver urlato, minacciato e insultato gli studenti in classe. La donna, che insegna in una scuola elementare, avrebbe rivolto parole umilianti a bambini, alcuni con disabilità. La procura ha chiesto una condanna a cinque anni di carcere. Il procedimento si sta svolgendo davanti al tribunale, mentre i genitori degli alunni si sono stretti intorno alle vittime chiedendo giustizia.

Urla, minacce, offese e comportamenti ritenuti umilianti nei confronti di alunni di scuola elementare, alcuni dei quali con disabilità. Per questi fatti il pubblico ministero di Rimini, Davide Ercolani, ha chiesto una condanna a cinque anni di reclusione nei confronti di un'insegnante di sostegno di 49 anni, originaria di Caserta, accusata di maltrattamenti ai danni degli studenti di quattro classi di un istituto scolastico della città romagnola. La richiesta di pena è stata avanzata nel corso del processo davanti al collegio penale, come riportato dall'edizione riminese del Corriere Romagna. La donna non si è mai presentata in aula durante il dibattimento.

