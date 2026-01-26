Titolo spagnolo bocciato dal Ministero Ma l' insegnante casertana si ' salva' davanti al giudice

Il Tar Lazio ha sospeso il provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito che negava il riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna a Anna Maria Piccolo, insegnante casertana nata ad Aversa. La decisione permette all’insegnante di mantenere il riconoscimento del titolo, offrendo un precedente importante nel contesto delle procedure di riconoscimento dei titoli esteri nel settore dell’istruzione italiana.

“Motivazione carente”, sospeso il provvedimento di rigetto. Ma solo fino alla fine dell'anno scolastico, poi ci sarà una nuova valutazione Il provvedimento impugnato risale al 18 novembre 2025 e riguarda il mancato riconoscimento del corso denominato “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, rilasciato dall’Universidad San Jorge – Gruppo San Valero (Spagna), in collaborazione con soggetti privati. Secondo il Ministero, tale attestato non sarebbe idoneo a costituire titolo valido per l’insegnamento di sostegno in Italia. I giudici hanno inoltre richiamato la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, osservando che le argomentazioni fondate sulla presunta assenza di natura abilitante del titolo risultano già superate.🔗 Leggi su Casertanews.it

Titolo spagnolo bocciato, ma il TAR ribalta tutto: via libera all'insegnamento sul sostegnoDopo mesi di attesa e un primo rifiuto, arriva una svolta importante per una docente con titolo estero per il sostegno: il TAR del Lazio (sentenza 17626/2025) le dà ragione. Il ministero ...

