Bloccato con l' hascisc nel parcheggio a casa altre dosi | giovane nei guai

Bloccato con l’hashish nel parcheggio, a casa altre dosi: giovane nei guai. Continua senza sosta il controllo economico del territorio effettuato dalle Fiamme Gialle piacentine, grazie ai militari Anti Terrorismo Pronto Impiego del Gruppo di Piacenza e alle unità cinofile antidroga in forza al Corpo. I controlli si sono concentrati in particolare nei pressi di un centro commerciale della zona, dove i militari hanno intercettato un ragazzo di 22 anni, trovato in possesso di diversi grammi di hashish nascosti nel portabagagli dell’auto. Durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno scoperto altre dos

Il 12 febbraio è stato effettuato un controllo nel parcheggio di un centro commerciale nella zona periferica di Piacenza frequentato abitualmente da giovani e famiglie. I finanzieri hanno individuato un giovane in auto che, colto di sorpresa, ha subito consegnato spontaneamente dell'hascisc.Considerando le dosi rinvenute ed il relativo confezionamento nonché le dichiarazioni fatte dal giovane, la Finanza ha proceduto anche alla perquisizione accurata della casa con l'ausilio del cane antidroga Helly che grazie al suo fiuto ha scovato, seppur abilmente nascoste all'interno dell'appartamento, circa 70 grammi di hashish, suddivisi in piccole dosi, due bilancini di precisione e due coltelli utilizzati per il taglio della sostanza.