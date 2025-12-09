Pizzicato con 60 dosi di cocaina e 300 euro in contanti | 50enne nei guai

Foggiatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 50 anni della provincia di Foggia è stato arrestato a Termoli dai carabinieri, trovandolo in possesso di oltre 60 dosi di cocaina confezionata e 300 euro in contanti. L'operazione si inserisce nell'ambito di attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, portando all'arresto del soggetto e al sequestro della droga e del denaro.

