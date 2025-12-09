Pizzicato con 60 dosi di cocaina e 300 euro in contanti | 50enne nei guai
Un uomo di 50 anni della provincia di Foggia è stato arrestato a Termoli dai carabinieri, trovandolo in possesso di oltre 60 dosi di cocaina confezionata e 300 euro in contanti. L'operazione si inserisce nell'ambito di attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, portando all'arresto del soggetto e al sequestro della droga e del denaro.
Lo hanno trovato con oltre mezzo etto di droga confezionata e dei contanti. Per questo, un 50enne della provincia di Foggia è stato arrestato a Termoli dai carabinieri della sezione operativa della locale Compagnia. L'arresto è avvenuto nel corso di un servizio mirato al contrasto dello spaccio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Pizzicato con tre etti di hashish e dosi di cocaina: 21enne finisce in arresto
Pizzicato con tre etti di hashish e dosi di cocaina: 21enne finisce in arresto
VIESTE/ “OI VITA MIA”, IL FILM DI PIO E AMEDEO COLPISCE AL CUORE A DOSI DI SEROTONINA A pochi giorni dall'ingresso nei cinema di tutta Italia 'Oi vita mia' conquista il boxoffice e i cuori di tutti, soprattutto di tutti coloro che vivono Vieste, il Gargano e l - facebook.com Vai su Facebook
Trovato con 60 dosi di cocaina, spacciatore finisce ai domiciliari - Controllo dei Carabinieri a Termoli: arrestato un 50enne foggiano con 56 grammi di cocaina già divisa in dosi. Si legge su primonumero.it
“Sei uno str**o” La reazione di Antonella Clerici alla battuta di Mainardi, caos in diretta tvzap.it
La rivincita di Valentina Gemetto: sacrifici, motivazioni e nuovi obiettivi oasport.it
Di Pietro zittisce D'Orsi sulle violenze della Cgil: "Qualcuno verrà gambizzato" ilgiornale.it
A San Lupo protagonisti i prodotti del sannio, l’iniziativa di Pro Olio Aps anteprima24.it
Conte in conferenza alla vigilia di Benfica-Napoli (LIVE) ilnapolista.it
Investita da pirata della strada ‘pentito’, la donna è ancora in rianimazione ilrestodelcarlino.it