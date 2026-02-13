Blitz nell’appartamento dello spaccio | trovati cocaina pistole e coltelli

Blitz nell’appartamento di Marco Rinaldi, 34 anni, ad Anzio: gli agenti hanno sequestrato cocaina, pistole, munizioni e coltelli, smascherando un punto di spaccio gestito dall’uomo da mesi.

Un appartamento utilizzato per spacciare droga: questa la scoperta fatta ad Anzio dagli agenti che all’interno hanno trovato cocaina, pistole, munizioni e armi bianche. Un’operazione che ha visto la collaborazione della polizia di Stato con la polizia locale nell’ambito di una attività finalizzata alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti che, come riporta RomaToday, ha portato gli agenti a intervenire in una palazzina nel quartiere Europa. Dopo diversi tentativi sono riusciti a entrare nell’abitazione dove all’interno sono stati rinvenuti circa 357 grammi di diverse sostanze stupefacenti oltre a bilancini di precisione e a tutto il materiale atto al confezionamento della sostanza da indirizzare successivamente allo spaccio.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Approfondimenti su blitz nell

Questa mattina, le forze dell’ordine hanno fatto irruzione in un appartamento ad Anzio, dove hanno scoperto un vero e proprio deposito di droga e armi.

Ultime notizie su blitz nell

Argomenti discussi: Anzio: nell'appartamento dello spaccio coltelli, pistole e cocaina; Blitz nella casa dello spacciatore 51enne, scoperto con la cocaina e il bilancino: intervento dei carabinieri a Borgo Pace; Blitz antidroga a Guastalla: nella casa dello spaccio trovate 50 dosi di cocaina; Dalla casa occupata alla base dello spaccio: blitz della Polizia a Bolzano, due arresti.

Anzio: nell'appartamento dello spaccio coltelli, pistole e cocainaUn appartamento utilizzato per spacciare droga. Siamo ad Anzio dove gli agenti hanno trovato oltre alla cocaina anche pistole, munizioni e armi bianche. Sono stati gli uomini della polizia di Stato e ... romatoday.it

Smantellata piazza di spaccio allestita in un appartamento Ater occupato abusivamente: tre arrestiA fare irruzioni nell'abitazione Ater di Villa del Fuoco, sono stati gli agenti della squadra mobile. Trovati 60 grammi di cocaina e 75 grammi di hashish oltre a 1.130 euro in contanti. I tre, di 43, ... ilpescara.it

Segnalazioni mirate hanno portato al blitz nell’abitazione utilizzata come base dello spaccio: inutili i tentativi di ostacolare l’accesso e di occultare la droga nello scarico. I carabinieri hanno recuperato decine di dosi anche nelle acque nere, sequestrano denar - facebook.com facebook