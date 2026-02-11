Anzio | nell' appartamento dello spaccio coltelli pistole e cocaina

Questa mattina, le forze dell’ordine hanno fatto irruzione in un appartamento ad Anzio, dove hanno scoperto un vero e proprio deposito di droga e armi. Dentro, hanno trovato cocaina, pistole, munizioni e coltelli. L’operazione arriva dopo una lunga attività di indagine e porta a galla un traffico di sostanze stupefacenti e armi nel quartiere. Nessuno è ancora stato arrestato, ma le forze dell’ordine continuano le verifiche.

Un appartamento utilizzato per spacciare droga. Siamo ad Anzio dove gli agenti hanno trovato oltre alla cocaina anche pistole, munizioni e armi bianche. Sono stati gli uomini della polizia di Stato e della polizia locale, nel corso di un servizio di polizia giudiziaria finalizzato alla.

