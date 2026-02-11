Anzio | nell' appartamento dello spaccio coltelli pistole e cocaina

Da romatoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, le forze dell’ordine hanno fatto irruzione in un appartamento ad Anzio, dove hanno scoperto un vero e proprio deposito di droga e armi. Dentro, hanno trovato cocaina, pistole, munizioni e coltelli. L’operazione arriva dopo una lunga attività di indagine e porta a galla un traffico di sostanze stupefacenti e armi nel quartiere. Nessuno è ancora stato arrestato, ma le forze dell’ordine continuano le verifiche.

Un appartamento utilizzato per spacciare droga. Siamo ad Anzio dove gli agenti hanno trovato oltre alla cocaina anche pistole, munizioni e armi bianche. Sono stati gli uomini della polizia di Stato e della polizia locale, nel corso di un servizio di polizia giudiziaria finalizzato alla.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Anzio Spaccio

L'appartamento è una base dello spaccio: trovati hashish e cocaina

Da Ravenna a Forlì, pendolare dello spaccio: nell'auto calzini stupefacenti con palline di cocaina e eroina

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Anzio Spaccio

Argomenti discussi: Blitz antidroga nel quartiere Europa di Anzio: sequestrate armi e stupefacenti; Esplode bombola di gas in un appartamento alla periferia di Anzio: gravemente ferito un cittadino marocchino; Droga e armi, operazione congiunta ad Anzio: un arresto e una denuncia; Droga e armi nell'appartamento del quartiere Europa, minore arrestato.

Esplode bombola di gas in un appartamento alla periferia di Anzio: gravemente ferito un cittadino marocchinoEsplode bombola di gas in un appartamento alla periferia di Anzio: gravemente ferito un cittadino marocchino - ... ilgranchio.it

anzio nell appartamento delloBlitz antidroga nel quartiere Europa di Anzio: sequestrate armi e stupefacentiOperazione antidroga ad Anzio, dove agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale hanno portato a termine un intervento di polizia giudiziaria finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.