Nel corso di un’operazione dei Carabinieri durante il fine settimana, è stato arrestato un uomo del luogo trovato in possesso di 53 grammi di cocaina, hashish e 2.400 euro in contanti. L’individuo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. L’azione si inserisce in un’azione più ampia di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

Operazione antidroga nel weekend: trovato con 53 grammi di cocaina, hashish e 2.400 euro. Arresti domiciliari per un uomo del posto. Prosegue senza sosta la lotta allo spaccio di stupefacenti disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. Nel weekend, i militari della Stazione di Chianche hanno arrestato in flagranza un uomo del posto, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino. Il controllo e la scoperta. Durante un normale servizio di pattuglia, i Carabinieri hanno notato un’ auto sospetta. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Chianche, arrestato con cocaina e contanti: blitz dei Carabinieri

Leggi anche: Blitz antidroga ad Avezzano: arrestato uno spacciatore con cocaina pura e 1400 euro in contanti

Leggi anche: "Troppo via vai nel bosco di Sutri": blitz dei carabinieri, 21enne arrestato per spaccio di cocaina

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Chianche, arrestato per spaccio: sequestrati cocaina, hashish e contanti - Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e repressione dei Carabinieri contro il traffico di sostanze stupefacenti in Irpinia. irpiniaoggi.it