Barcellona Pozzo di Gotto hashish nascosto in casa | arrestato 29enne durante blitz antidroga

Durante un blitz antidroga a Barcellona Pozzo di Gotto, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 29 anni, tunisino e già conosciuto alle forze dell’ordine. Nella sua casa hanno trovato e sequestrato hashish nascosto tra le pareti. Il blitz segue mesi di indagini, e l’uomo ora si trova in cella in attesa di essere ascoltato dal giudice.

A Barcellona Pozzo di Gotto, nella provincia di Messina, è scattato un blitz antidroga che ha portato all’arresto di un 29enne di origine tunisina, già noto alle forze dell’ordine, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta dai Carabinieri della locale Stazione, è stata eseguita in serata, intorno alle 20.30, in una residenza del quartiere San Giuseppe, zona periferica ma storicamente sotto osservazione per fenomeni legati al consumo e al traffico di droga. L’abitazione, un appartamento al primo piano di un condominio di recente costruzione, è stata circondata in silenzio dalle forze dell’ordine, che hanno agito con estrema precisione dopo mesi di indagini coordinate con la Procura della guidata dal dottor Giuseppe Verzera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

