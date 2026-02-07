Blitz antidroga a Ciaculli hashish nascosto in garage | scatta un arresto

Gli agenti del commissariato Brancaccio hanno trovato hashish nascosto in un garage a Ciaculli. Durante controlli in un’area condominiale di edilizia popolare, già nota per lo spaccio, hanno arrestato un uomo. La droga era nascosta in modo da essere difficile da scoprire.

Hashish nascosto in un garage. A scoprirlo sono stati gli agenti del commissariato Brancaccio durante una serie di controlli effettuati nel quartiere Ciaculli e, in particolare, in un'area condominiale di edilizia popolare già in passato scenario di spaccio. Al termine delle operazioni è stato.

