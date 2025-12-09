Blake Lively contro Justin Baldoni | il giudice di New York consiglia un accordo fuori dalle aule di tribunale

Il giudice Lewis Liman di New York ha suggerito a Blake Lively e Justin Baldoni di tentare un accordo extragiudiziale, posticipando l’udienza prevista. La decisione mira a favorire una risoluzione amichevole tra le due star, riducendo i tempi e i costi di un eventuale processo. La questione rimane sotto i riflettori, con le parti che valutano la proposta del giudice.

Annunciando un posticipo della prima udienza, il giudice Lewis Liman ha consigliato ai legali delle due star di provare a risolvere la situazione. Un giudice di New York ha posticipato la prima udienza del caso che porterà in tribunale le accuse di Blake Lively contro Justin Baldoni, ormai da molti mesi in lotta a causa di quanto accaduto durante le riprese di It Ends With Us. L'attrice sostiene infatti di essere stata vittima di molestie sessuali e di una campagna sui mezzi di comunicazione che aveva l'obiettivo di screditarla, mentre l'attore e regista sostiene che tutte le accuse siano infondate e di essere lui stesso una vittima. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

