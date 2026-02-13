Bitonto | potrebbero essere espiantati circa 50mila alberi di ulivo per nuovi impianti fotovoltaici Cia Puglia prospettiva dei prossimi mesi

Da noinotizie.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bitonto, potrebbe essere espiantato circa 50mila alberi di ulivo nei prossimi mesi, secondo quanto comunica la Cia Puglia, per fare spazio a nuovi impianti agrivoltaici e fotovoltaici.

Di seguito un comunicato, corredato da foto, diffuso da Cia Puglia: Di qui ai prossimi mesi, per fare posto a nuovi impianti agrivoltaici-fotovoltaici, nel territorio di Bitonto, potrebbero essere espiantati circa 50mila alberi di ulivo. È quanto ha verificato CIA Agricoltori Italiani prendendo in esame le procedure in corso di valutazione autorizzativa. In particolare, sono 5 gli interventi che potrebbero essere attuati qualora gli iter in atto dovessero arrivare fino alla fine. L’intervento più impattante è quello proposto da PV Verde Srl per un impianto di agrivoltaico di potenza pari a 86,79 Mw, procedimento escluso dalla VIA (valutazione di impatto ambientale), con provvedimento della Città Metropolitana di Bari n. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

bitonto potrebbero essere espiantati circa 50mila alberi di ulivo per nuovi impianti fotovoltaici cia puglia prospettiva dei prossimi mesi

© Noinotizie.it - Bitonto: “potrebbero essere espiantati circa 50mila alberi di ulivo” per nuovi impianti fotovoltaici Cia Puglia, prospettiva dei prossimi mesi

Tre nuovi impianti fotovoltaici: in agro di Lequile il più grande, di circa 13 ettari

Tre nuovi impianti fotovoltaici sono in fase di realizzazione nei comuni di Carmiano, Collepasso e Lequile.

Nuovi box per i cani, impianti fotovoltaici e interventi sul verde: 12 mesi di lavori al Parco degli Animali

La giunta di Palazzo Vecchio ha approvato, su proposta della vicesindaca Paola Galgani, un intervento di ampliamento del Parco degli Animali.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Bitonto: potrebbero essere espiantati circa 50mila alberi di ulivo per nuovi impianti fotovoltaici.

bitonto potrebbero essere espiantatiBitonto, fotovoltaico: previsti 50mila espianti di ulivi. La Cia si opponeDi qui ai prossimi mesi, per fare posto a nuovi impianti agrivoltaici-fotovoltaici, nel territorio di Bitonto, potrebbero essere espiantati circa 50mila alberi di ulivo. È quanto ha verificato CIA Agr ... mediterranews.org

bitonto potrebbero essere espiantatiUlivi a rischio a Bitonto: fino a 50mila espianti per il fotovoltaico, la CIA presenta ricorsiFotovoltaico a Bitonto: CIA stima 50mila ulivi a rischio espianto per cinque progetti. Ricorsi e no all’esclusione dalla VIA. pugliapress.org