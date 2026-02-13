Bitonto | potrebbero essere espiantati circa 50mila alberi di ulivo per nuovi impianti fotovoltaici Cia Puglia prospettiva dei prossimi mesi

A Bitonto, potrebbe essere espiantato circa 50mila alberi di ulivo nei prossimi mesi, secondo quanto comunica la Cia Puglia, per fare spazio a nuovi impianti agrivoltaici e fotovoltaici.

Di seguito un comunicato, corredato da foto, diffuso da Cia Puglia: Di qui ai prossimi mesi, per fare posto a nuovi impianti agrivoltaici-fotovoltaici, nel territorio di Bitonto, potrebbero essere espiantati circa 50mila alberi di ulivo. È quanto ha verificato CIA Agricoltori Italiani prendendo in esame le procedure in corso di valutazione autorizzativa. In particolare, sono 5 gli interventi che potrebbero essere attuati qualora gli iter in atto dovessero arrivare fino alla fine. L’intervento più impattante è quello proposto da PV Verde Srl per un impianto di agrivoltaico di potenza pari a 86,79 Mw, procedimento escluso dalla VIA (valutazione di impatto ambientale), con provvedimento della Città Metropolitana di Bari n. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

