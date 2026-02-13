Nuova rivoluzione in panchina a Pontedera | via Banchieri ecco Piero Braglia

13 feb 2026

PONTEDERA – Nuovo cambio in panchina in casa Pontedera dopo il ko nell’infrasettimanale nello scontro salvezza con il Forlì. La società ha deciso di esonerare Banchieri, rea di non aver riuscito a invertire la rotta nelle ultime partite, e ha scelto Piero Braglia come nuovo allenatore per provare a risollevare le sorti della squadra.

PONTEDERA – Nuovo cambio in panchina in casa Pontedera dopo il ko nell’infrasettimanale nello scontro salvezza con il Forlì.  La società granata ha sollevato dall’incarico mister Simone Banchieri, il vice Hicham Miftah e il collaboratore tecnico Simone Fossà augurando loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera. In panchina arriva un big della categoria: Piero Braglia  Allenatore di grande esperienza, con un passato anche in categorie superiori, è noto nel panorama calcistico nazionale per carisma e competenza. Nel suo curriculum figurano oltre 1000 panchine tra serie B e serie C, impreziosite dalla conquista di quattro promozioni in serie B alla guida di Cosenza, Catanzaro, Pisa e Juve Stabia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

