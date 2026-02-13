Bimbo caduto dal terrazzo della scuola | 12 indagati

Un bambino di 7 anni è caduto dal terrazzo della scuola De Amicis di Genova, causando il suo ricovero in ospedale. La procura di Genova ha aperto un’indagine e ha iscritto nel registro degli indagati dodici persone, tra insegnanti e personale scolastico, per verificare eventuali negligenze. Il fatto è successo il 18 settembre nel quartiere di Voltri, e si sta ancora cercando di capire cosa abbia portato alla caduta del piccolo.

Si tratta della dirigente scolastica, degli insegnanti di sostegno e del personale della scuola precedentemente frequentata dal piccolo Si tratta della dirigente scolastica, degli insegnanti di sostegno e del personale della scuola precedentemente frequentata dal piccolo. Le accuse sono di abbandono di minore e, per quanto riguarda il personale della vecchia scuola, di omissione di atti d'ufficio per non avere trasmesso al nuovo istituto la documentazione sulle condizioni di salute del bambino, che necessita di assistenza continua. L'istituto accoglie alunni con bisogni di sostegno e quel giorno, secondo le ricostruzioni, erano presenti insegnanti in numero sufficiente.