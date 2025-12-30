Arezzobimbo cade dal terrazzoE' grave

Un bambino di 10 anni è caduto da un terrazzo di circa otto metri in una palazzina periferica di Arezzo. L'incidente, avvenuto nel pomeriggio, ha provocato conseguenze gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che stanno assistendo il bambino. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente.

16.27 Un bambino di 10 anni è caduto dal terrazzo di casa da un'altezza di circa otto metri ad Arezzo, in una palazzina in periferia. E' stato soccorso e trasportato d'urgenza in elicottero al Meyer di Firenze in codice rosso. Secondo una prima ricostruzione il bimbo sarebbe precipitato mentre stava giocando, arrampicandosi sulla balaustra del balcone. Le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente sono state affidate alla polizia di Stato.

