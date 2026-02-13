Bimbi di 8 anni sfruttati in un capannone denunciata la titolare per caporalato | multa da 100mila euro

La titolare di un capannone nel Bresciano è stata denunciata per aver sfruttato 23 lavoratori irregolari, tra cui alcuni bambini di appena otto anni. La polizia ha scoperto che i bambini lavoravano in condizioni dure, senza permesso e sotto un caldo soffocante. La donna rischia una multa di 100.000 euro e potrebbe affrontare anche un procedimento penale per caporalato. La scoperta arriva dopo una serie di controlli nelle aziende della zona, dove si è verificato un aumento di irregolarità e illegalità.

Sono stati identificati 23 operai irregolari in un capannone nel Bresciano, tra loro anche bimbi di 8 anni. La titolare dell'attività è stata multata per 100mila euro.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su bimbi anni Sequestrate slot illegali nel bar, multa da 33mila euro al titolare I carabinieri di Frignano, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno sequestrato tre slot machine illegali in un bar di Villa di Briano. Rider sfruttati: Glovo accusata di caporalato La Procura di Milano ha aperto un’indagine su Foodinho, la società dietro alla piattaforma di consegne. Ultime notizie su bimbi anni Argomenti discussi: Hot giochi creativi per bambini di 10 anni Flash Sales kramow Kit Lavoretti Creativi per Bambini Bambina Bricolage Kit; Giochi e attività per avvicinare i bambini alle STEM; Famiglia nel bosco, Garante minori torna sul caso: Bimbi in stato di disagio e sofferenza; Winnie Pooh e i bimbi di sei anni nel Bosco dei Cento Acri. Bimbo di 8 anni scomparso nel Varesotto: appello urgente per fargli assumere la terapia salvavitaIl Tribunale dei Minori di Milano ha disposto le ricerche: il bambino, affetto da una grave patologia cardiaca, è irreperibile da fine 2025 insieme alla madre. laprovinciadivarese.it Varese, bimbo di 8 anni scomparso insieme ai genitori, l'allarme: «Ha bisogno con urgenza di un farmaco salvavita»Il piccolo in ospedale aveva raccontato di aver subito violenze da parte del padre. Il Tribunale dei Minori di Milano ha disposto l'affidamento ai servizi sociali, il timore di una fuga all'estero con ... milano.corriere.it Caporalato nel Bresciano, in un capannone al lavoro anche bimbi di 8 anni. In tutto trovati 23 irregolari, 8 dei quali minori. Denunciata la titolare #ANSA x.com Sui fatti del 14 ottobre 2025 – quattro bimbi di due anni trovani in strada – interviene il vice sindaco Corridore: «Si è data troppa risonanza mediatica all’episodio. Abbiamo sistemato il cancello» #terni #corridore #nido #sindaco #strada #molla - facebook.com facebook